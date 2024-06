Ralf se despede no velório do irmão, Chrystian - Van Campos/Agnews

Publicado 20/06/2024 15:49

O velório de Chrystian, renomado cantor sertanejo, aconteceu nesta quinta-feira (20/6) no Cerimonial Ossel, em São Caetano do Sul. Ralf, irmão e ex-dupla do artista, se pronunciou no local para a imprensa. Ele lamentou a distância que os compromissos profissionais impuseram entre os dois. Abalado, o famoso declarou que não via o cantor há quatro anos.



Segundo Ralf, a separação da dupla foi amigável e respeitosa. "Ele disse que queria seguir [a carreira solo]. Infelizmente, não pude abraçar o meu irmão. Não coincidiam nossas agendas. A gente não se via há quatro anos. Isso é muito triste. Já havia perdido meu pai e minha mãe. Agora, meu irmão. A música perdeu um grande artista", lamentou.

Durante a entrevista, Ralf também fez questão de ressaltar a admiração que sente por Chrystian. "Estou com um sentimento que nunca havia passado. Além de meu irmão e amigo, ele era uma pessoa que admiro muito pela dedicação ao trabalho", revelou comovido.



O artista refletiu ainda sobre o impacto do trabalho na vida de Chrystian. "Ele precisava de repouso, mas sempre foi um cara inquieto e ficava pra lá e pra cá. Acho que a falta de descanso – algo que era da natureza dele – prejudicou [a saúde]", finalizou o sertanejo.