João Guilherme e Bruna MarquezineFoto: Reprodução

Publicado 20/06/2024 15:02

Bruna Marquezine, de 28 anos, e João Guilherme, de 22, estão aproveitando os encantos de Paris, na França. O ator já havia compartilhado diversos cliques na cidade luz e, nesta quinta-feira (20), a atriz também postou fotos de sua estadia no luxuoso Hotel Plaza Athénée. Sabrina Sato, Zoe e Nicolas Prattes também se hospedaram recentemente no espaço.



Localizado na prestigiada Avenue Montaigne, no limite do "Triângulo de Ouro", o Hotel Plaza Athénée é um verdadeiro luxo. Entre suas atrações, estão o spa do Instituto Dior, cinco restaurantes, um bar de coquetéis e uma pista de patinação no gelo sazonal. Para completar a experiência, o local oferece serviços de engraxate e limpeza duas vezes ao dia.



Conforme apurado pela coluna, neste fim de semana, a diária do quarto mais básico sai por R$ 12.202. Mas há também a opção da Suíte Prestige, onde o hospede pode desfrutar dos luxos do palácio em 100 m², pelo preço de até R$ 47 mil. As acomodações incluem uma cama extragrande e dois banheiros privativos revestidos em mármore, com isolamento acústico.



Vale destacar que Bruna Marquezine e João Guilherme ainda não assumiram o relacionamento oficialmente. Além disso, não revelaram se estão juntos na cidade luz. No entanto, recentemente os famosos foram vistos se beijando em um aeroporto. Nesta quinta-feira (20), inclusive, Leonardo, pai do ator, revelou que a "nora" está "aprovadíssima" e será recebida de "braços abertos" na família.