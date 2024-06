Mylena Verolayne - Foto: Reprodução

Mylena VerolayneFoto: Reprodução

Publicado 20/06/2024 17:03

A influenciadora Mylena Verolayne, que acumula mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, é alvo da "Operação Game Over" da Polícia Civil de Alagoas. A produtora de conteúdo está sendo investigada por suposto envolvimento com jogos de azar eletrônicos, como o 'Jogo do Tigrinho'. Após a repercussão, a jovem resolveu se pronunciar.

Em resposta à ação policial, Mylena usou seu perfil no Instagram para atacar a imprensa, após agentes realizarem buscas em sua casa. "Que sensacionalismo da TV Ponta Verde, isso tudo é pra ganhar audiência é? Vocês são muito sensacionalistas!", iniciou ela, visivelmente irritada.

A influenciadora se defendeu das acusações e criticou aqueles que, segundo ela, estão torcendo contra sua carreira. Mylena também rebateu as críticas de que estaria debochando das pessoas e da polícia. "Onde é que eu estou debochando do povo? Eu tô falando, criticando as pessoas que tão torcendo contra", explicou.

A produtora de conteúdo ainda acusou a emissora de fazer montagens para prejudicá-la. "Vocês fazem montagens para dizer que eu estou debochando da polícia? Me poupe!", declarou, chamando a equipe da TV de amadora.



A influencer, que já trabalhou como figurante na Rede Globo antes de voltar para Maceió e iniciar sua carreira online, teve bens como carros, celulares, computadores, dinheiro e joias apreendidos. Devido às polêmicas e à investigação, Mylena também teve seu perfil no Instagram tirado do ar. Ela é acusada de enganar seguidores ao promover aplicativos de apostas.