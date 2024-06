Cleo e o marido, Leandro D'Lucca - Van Campos / Agnews

Cleo e o marido, Leandro D'LuccaVan Campos / Agnews

Publicado 20/06/2024 19:23 | Atualizado 20/06/2024 19:25

Leandro D'Lucca, esposo da atriz e cantora Cleo, passou por um susto na última semana ao sofrer uma queda enquanto andava de skate. Nesta quinta-feira (20), ele utilizou suas redes sociais para tranquilizar os fãs, informando que se encontra bem após o incidente.



Em seus stories do Instagram, Leandro compartilhou que a queda resultou em um traumatismo craniano e hemorragia, mas afirmou estar se recuperando bem. "O quadro perigoso já passou, estou bem assistido e acompanhado da minha família", revelou o empresário, pedindo boas energias aos seguidores.



A equipe de comunicação de Leandro D'Lucca também emitiu um comunicado oficial para tranquilizar os admiradores do casal. "Leandro De Lucca foi internado no Hospital Samaritano após uma queda de skate. Ele está consciente e estável, recebendo todos os cuidados necessários para sua recuperação completa. Em breve terá alta médica", assegurou a equipe.