Kim Kardashian, aos 43 anos, revelou em um episódio recente de "The Kardashians" que está determinada a investir na carreira de atriz. A empresária admitiu que precisará moderar nos procedimentos estéticos para aprimorar suas expressões faciais no cinema. No entanto, aparentemente isso não será um problema para a famosa.

"Sinto que você precisa de menos botox para mais emoções. Como vou chorar? Como vou ficar morrendo de medo?", questionou. Kim tem um plano bem definido para sua nova empreitada: atuar em um filme por ano, focar na carreira de atriz por dez anos e, depois, descansar. Durante o programa, ela contou que vendeu a ideia do filme de comédia "The Fifth Wheel" para a Netflix, após apresentar o projeto a vários estúdios. "Não esperava essa mudança de carreira. Realmente me pegou de surpresa", confessou.



A socialite compartilhou seu nervosismo ao apresentar o projeto a cinco estúdios, mas ficou animada com a resposta positiva. "Todos ligaram em 20 minutos com ofertas. Eu fico: 'Você acha que eu posso fazer isso?'. A pressão está alta porque está acontecendo", revelou. Determinada a fazer sua marca no cinema, Kim quer enfrentar novos desafios e sair de sua zona de conforto.



Kim já assumiu um papel em "American Horror Story: Delicate", em 2023, e se preparou com aulas de atuação. No Met Gala do mesmo ano, ela compartilhou sua empolgação: “Acho muito divertido sair da sua zona de conforto e tentar algo novo". Além disso, Kim já teve papéis menores e participações especiais em séries e filmes ao longo dos anos, mostrando que sua transição para a atuação está apenas começando.