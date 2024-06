Rodriguinho - Reprodução/Instagram

Rodriguinho, ex-participante do BBB 24, revelou ter perdido algumas amizades após sua participação no reality show. Durante sua entrevista no "Selfie Service" desta quarta-feira (19), o cantor desabafou sobre o "cancelamento" que enfrentou dentro da casa mais vigiada do Brasil e como isso afetou suas relações pessoais.

"A gente não imagina o que está acontecendo com a nossa família aqui fora. Minha esposa discutiu com todo mundo, desfez amizades para caramba. Teve coisa que olhei para ela e falei: 'amor, é mãe', sabe? Beleza, eu entendi, está falando de mim, mas pega mais leve", iniciou, destacando a dificuldade de lidar com as críticas de quem ele considerava amigos.



Rodriguinho também ressaltou a diferença entre os comentários de estranhos e de pessoas íntimas. "Eu aceito o Brasil inteiro falando de mim, pode falar, eu sou artista e a vida inteira falaram de mim. Mas quem me conhece, meu irmão? Você entra na minha casa, me conhece... Ah, aí não", ponderou.



O cantor expressou sua decepção ao descobrir que amigos próximos aproveitaram o momento para criticá-lo. "Peraí, você me conhece, meu parceiro. Você pensa igual a mim, e fala coisas piores do que eu falo. Você vai surfar na minha onda? Eu nunca faria isso com um amigo meu. É muito difícil, fiquei muito decepcionado em saber", encerrou.