Jade Picon e MC Daniel - Foto: Reprodução

Publicado 21/06/2024 08:54 | Atualizado 21/06/2024 08:58

Jade Picon, de 22 anos, impressionou a todos com um ensaio fashion. A atriz e influenciadora posou com um body preto e branco decotado, exibindo seu charme e estilo diante das câmeras. Os bastidores foram compartilhados nas redes sociais, na noite desta quinta-feira (20), encantando seus seguidores.



O look ousado e as poses cheias de atitude renderam muitos elogios à ex-BBB. No entanto, um comentário específico roubou a cena e agitou os fãs da atriz, que está longe das telinhas desde o fim da novela "Travessia". MC Daniel, atualmente participante do "Dança dos Famosos", não resistiu e deixou uma mensagem divertida: "Querido diário, ela passou de Balmain, ela olhou, eu também".



Os seguidores de Jade não perderam tempo e logo começaram a especular sobre um possível romance entre os dois. "Boa, brabon. Namorem, mano. Seria um lindo casal, shippo", comentou um fã empolgado. Outra seguidora declarou: "Daniel, você e a Jade supercombinam. São fofos e engraçados kkkkkk". "Dani, me perdoe, mas eu shippo demais", confessou mais uma.