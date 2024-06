Andressa Urach fala sobre briga pela guarda do filho caçula - Reprodução / Instagram

Andressa Urach fala sobre briga pela guarda do filho caçulaReprodução / Instagram

Publicado 21/06/2024 10:07 | Atualizado 21/06/2024 10:15

Andressa Urach, de 36 anos, emocionou seus seguidores ao compartilhar a preparação do quarto de seu filho Leon, em sua casa. Nesta quinta-feira (20), ela usou seu perfil nas redes sociais para mostrar o cômodo decorado com elementos infantis e marcenaria planejada. Na publicação, a criadora de conteúdo adulto expressou seu amor e desabafou sobre a saudade do filho.



Em seus stories do Instagram, a influencer conversou com os seguidores: "Preparei o quarto do Leon com todo amor e carinho. Estou esperando já faz dois anos a audiência pra poder tê-lo pelo menos aos finais de semana comigo. Se Deus quiser, logo Leonzinho vai curtir o quartinho dele", iniciou ela, esperançosa.

"Chorei porque, quando eu era criança, meu sonho era ter um quartinho só meu. Sou muito grata a Deus por hoje ter condições de proporcionar isso para os meus filhos", revelou. Além de Leon, Andressa é mãe de Arthur, de 19 anos. Ela enfrenta uma batalha judicial pela guarda do mais novo, de 2 anos, que atualmente está provisoriamente com o pai, o oficial de Justiça Thiago Lopes.

A produtora de conteúdo +18 também fez outro desabafo nesta semana sobre a saudade do bebê e afirmou que não vai desistir da guarda. “Todo filho precisa da mãe. Vou lutar até o fim para ter ele! Questão de tempo. Espero de verdade que o juiz entenda que o filho precisa da mãe tanto quanto precisa do pai. Não sou chocadeira! Meus filhos são a minha vida. E as pessoas falam o que não sabem”, declarou.