21/06/2024

Depois de enfrentar críticas por postar uma foto ousada nas redes sociais, o cantor L7nnon voltou a chamar atenção ao se pronunciar sobre uma situação de racismo envolvendo seus amigos. No Instagram, o rapper denunciou o preconceito que seus colegas sofreram ao serem confundidos com seguranças em seu próprio condomínio.



Revoltado com o ocorrido, L7 desabafou em seus stories do Instagram. Bom dia vizinhos! Não ando com ‘seguranças’, ando com amigos, se meus amigos não tem o estereótipo de seus amigos o problema não está em mim e nem neles!” iniciou o artista, direto ao ponto.



Apesar do desconforto, o famoso deixou claro que não vai se deixar levar pela fama. “Não vou mudar meu ciclo para agradar alguém ou para ser aceito em algum lugar, trabalho muito e não moro aqui de favor, comprei o apartamento com meu dinheiro, fruto do meu suor”, pontuou.



Por fim, ele deixou claro que não quer se envolver com os vizinhos de condomínio. “Não atraso ninguém, e a vida de nenhum morador daqui me diz respeito e nem me interessa ao ponto deu querer saber se quem está com eles são seguranças ou simplesmente amigos”, ironizou.

Recentemente, L7nnon enfrentou comentários homofóbicos após postar uma foto sem camisa e segurando um arranjo de flores. Até o amigo MC Poze do Rodo questionou a postagem com um "Qual foi homem (risos)". Na ocasião, o famoso também não se calou e disparou: “manter a conduta no meio dessa falsidade que nos rodeia é o mais difícil para alguns".

