Camila Loures se declara para Virginia e nega inimizade: 'Pra sempre'Foto: Reprodução

Publicado 21/06/2024 11:37

Ao ser questionada sobre Virginia por Blogueirinha, Camila Loures respondeu que ama a influenciadora. A apresentadora não alimentou os rumores de inimizade com a esposa de Zé Felipe, disparando elogios para a loira. Inclusive, deu a entender que a relação delas é eterna.



Durante um trecho do episódio, a apresentadora se refere à Virginia por um apelido e foi confrontada por Blogs. “É Vi ainda?”, questionou ela, ao que Camila respondeu que sim. “Eu amo ela. Eu tenho um carinho enorme por ela e ela sempre vai ter um lugar especial aqui e é ‘Vi’ pra sempre”, revelou a influenciadora.



Para quem não acompanhou, algumas pessoas acharam que elas pararam de se falar por não serem vistas mais juntas. Vale destacar que o “Podcats” começou com Camila e Virginia como apresentadora, mara a empresária teria se afastado por conta de outros projetos. Assim, Lucas Guimarães assumiu o posto.



Nas redes sociais, o trecho repercutiu entre os internautas. “Eu amo que no final é a Blogs que entrevistou eles (risos)”, afirmou uma seguidora. “Eu falava a mesma coisa de uma ex chefe... Tenho um carinho enorme por ela!”, ironizou outra. “Camila quase chora!”, reparou uma terceira. “Afirmando com a boca e negando com a cabeça”, apontou mais uma.