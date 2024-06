Ana Castela revelou motivo para procedimento estético no nariz - Reprodução / Instagram

Publicado 21/06/2024 10:30 | Atualizado 21/06/2024 10:32

Ana Castela, de 20 anos, protagonizou uma polêmica nesta sexta-feira (21). Um vídeo da cantora viralizou na internet e dividiu opiniões. Na gravação, a boiadeira apreende cigarros eletrônicos, os famosos "vapers" ou "pods", de amigos apreendidos. Ela aproveitou para fazer um alerta importante sobre os riscos do dispositivo para a saúde.



"Isso daqui eu não fumo e eu também não gosto de quem fuma isto. Então todo mundo que fuma, eu faço tirar e eu faço jogar fora", disparou a namorada de Gustavo Mioto. A cantora reforçou a seriedade do problema, pedindo para que todos evitassem o uso desses aparelhos pelo bem da própria saúde.



"Por quê? Gente, agora pode não fazer mal, mas isso aqui no seu futuro pode, sim, fazer muito mal. E tem pessoas que morrem por conta disso e eu não quero que as pessoas que amo morram. É melhor vocês sofrerem agora, sentindo falta disso, do que depois. Depois vocês vão estar pior ainda no hospital", declarou ela, direta ao ponto.

A artista ressaltou que, apesar da dificuldade inicial de abandonar o vício, os benefícios a longo prazo são significativos. "Não é por mal, eu sei que no começo é muito ruim. Sente ansiedade, [e tudo mais]. Mas quando parar, vocês vão se sentir muito melhor”, garantiu.



Em fevereiro deste ano, a Secretária de Saúde do Distrito Federal já havia publicado uma nota alertando sobre os perigos dos cigarros eletrônicos. De acordo com o órgão, o uso dos "vapers" é tão prejudicial quanto o tabaco convencional. Entre os riscos estão o surgimento de câncer, doenças respiratórias e cardiovasculares, como infarto, morte súbita e hipertensão arterial.