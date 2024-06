Neymar ganha recepção VIP e presente indiscreto de Kim Kardashian - Foto: Reprodução

Publicado 21/06/2024 15:21 | Atualizado 21/06/2024 15:23

Neymar Jr desembarcou em Los Angeles, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (21) e foi recebido de maneira especial pela Kim Kardashian. Em suas redes sociais, o jogador mostrou detalhes dos presentes que ganhou, incluindo kits de cuecas e outros itens da famosa. A recepção calorosa surpreendeu os fãs do atleta e gerou muitos comentários.



Nos stories do Instagram, Neymar compartilhou uma foto de sua localização em Los Angeles, seguida por um clique mostrando a recepção inusitada. Na imagem, o jogador da Seleção Brasileira e do Al-Hilal exibiu uma mesa repleta de presentes, entre eles regatas e caixas com cuecas em diferentes cores neutras.



Para quem não sabe a influenciadora, líder do clã Kardashian-Jenner, é uma empresária de sucesso no ramo da moda com sua marca de roupas íntimas e modeladoras. No ano passado, Neymar foi um dos modelos para campanha de sua empresa, a Skims. Aproveitando a visita do craque à cidade, a famosa decidiu enviar alguns itens especiais.



Em declarações ao site TMZ, Kim falou sobre a escolha de Neymar como um dos rostos da Skims. “Ter um ícone como Neymar Jr como rosto da nossa campanha de lançamento, além de Shai Gilgeous-Alexander e Nick Bosa, acho que fala muito sobre a maneira como a Skims evoluiu para se tornar uma marca que pode proporcionar conforto para todos os públicos, não apenas as mulheres”, afirmou a empresária.

Vale destacar que, recentemente, rumores sobre a vida amorosa de Neymar aumentaram quando a cantora Gabily revelou que o craque está comprometido. A funkeira negou qualquer envolvimento com ele, mas confirmou que o jogador está namorando. Embora a cantora não tenha citado nomes, internautas seguem especulando que se trata de Bruna Biancardi, com quem o craque teve a pequena Mavie.