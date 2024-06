Luciana Gimenez - Reprodução/Instagram

Luciana GimenezReprodução/Instagram

Publicado 21/06/2024 12:32

Luciana Gimenez, de 54 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira (20), para compartilhar um momento íntimo e marcante de sua vida. A apresentadora, que começou a fazer aulas de dança recentemente, revelou a dificuldade que sente ao executar certos passos. Ao comentar sobre o assunto, a famosa confessou um trauma deixado pela mãe.

Em seus stories do Instagram, a famosa desabafou sobre a memória. "Não sei se é porque sou muito alta, mas acho uma certa dificuldade em dançar. Quando eu era mais nova, minha mãe resolveu falar que eu não sabia dançar, e acho que me traumatizou mais ainda", detalhou a apresentadora. Ela acrescentou: "Mãe, desculpa, você me deixou um trauma".



Além de abrir o coração sobre seu suposto trauma, a mãe de Lucas Jagger, fruto de relação com Mick Jagger, contou que está se preparando para o Carnaval. "Agora, estou correndo atrás do prejuízo. Já saí na frente da bateria, e tem aquele momento em que você dança muito. Agora, vou voltar porque estou pensando em sair no Carnaval 2025", adiantou.

Vale destacar que Luciana Gimenez já foi rainha de bateria e destaque de chão da Grande Rio, além de musa da Imperatriz Leopoldinense. Recentemente, a famosa também revelou que recebeu comentários desagradáveis após se declarar demissexual. "Quando eu digo isso, o povo ri da minha cara. O que eu quis dizer é que sou uma pessoa que precisa ter algum sentimento para sair com alguém. Não é só: 'Vamos lá'", explicou.