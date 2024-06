Mãe de seis, Leticia Cazarré narra susto com Maria Guilhermina e perrengue com Estêvão - Reprodução / Instagram

Publicado 21/06/2024 14:50

Letícia Cazarré, de 39 anos, emocionou seus seguidores nesta sexta-feira (21) ao celebrar os dois anos de sua filha, Maria Guilhermina. A pequena nasceu em 21 de junho de 2022, fruto do casamento com Juliano Cazarré, de 43 anos. A influenciadora compartilhou fotos dos primeiros dias da bebê, que nasceu com uma condição rara chamada anomalia de Ebstein.

Em seu perfil no Instagram, a famosa fez um relato profundo sobre a jornada da pequena. "21 de junho. O dia em que o mundo viu nascer Maria Guilhermina de Guadalupe, uma menina com uma doença tão grave de coração, que os médicos não sabiam explicar como ela tinha sobrevivido até o nascimento, e sem nenhum sinal de sofrimento fetal! Sua vida, portanto, já começou com um milagre", iniciou.



Letícia também falou sobre os desafios enfrentados pela filha, que possui uma cardiopatia congênita. "Só Deus sabe o quanto ela sofreu e sofre. Só Deus sabe o por quê. O que eu sei é que ela me ensina todos os dias a agradecer mais e a reclamar menos", desabafou a mãe, refletindo sobre as lições diárias aprendidas com Maria Guilhermina.



A homenagem foi finalizada com um tributo à fé e à espiritualidade. "Maria Guilhermina de Guadalupe, aquela que aproximou de Deus e de Nossa Senhora até mesmo as pessoas que já não acreditavam mais nEle. Aquela que fez com que a nossa cegueira se transformasse em visão sobrenatural", concluiu.