Ana Maria BragaFoto: Reprodução

Publicado 21/06/2024 13:02

Ana Maria Braga, conhecida por sua carreira de sucesso à frente do "Mais Você", revelou detalhes emocionantes de seu início na televisão. Durante participação no "Podpah", nesta quinta-feira (20), a apresentadora revelou que passou por experiências desafiadoras antes de chegar à Globo. A famosa trabalhou na Record TV e na Band, onde foi demitida.

"Da Band me mandaram embora. Na época, tinha um diretor de jornalismo lá que era paquera de uma das pessoas muito influentes, que era quase minha chefe. E aí ficaram achando que eu [inaudível] e aí falaram: 'não vai dar certo'", contou a veterana para os apresentadores Igão e Mítico.

A loira explicou que sua passagem pela emissora durou apenas seis meses devido a desentendimentos internos. "Ela [chefe] me tirou da rua, da reportagem, me botou em uma salinha e falou: 'você vai fazer pesquisa'", recordou, destacando os desafios enfrentados no início da carreira.

O rumo de sua trajetória mudou quando recebeu uma indicação crucial de uma jornalista. "Sorte minha é que na Band, na época, trabalhava uma moça que chamava Branca Ribeiro, ela fazia o telejornal da noite e era bem famosa. Ela conhecia um pessoal da grande TV Tupi, aí ela soube que estavam me mandando embora e me indicou para fazer um teste", revelou.

Assim, começou sua jornada na extinta TV Tupi, onde apresentou telejornais e ganhou destaque. "Eu comecei apresentando telejornal, fazendo matérias de rua e ganhei um programa à tarde, chamava 'E Agora Boa Tarde'. Eu inventei um programa chamado 'Replay'", relembrou.