Zeca Camargo - Reprodução

Zeca CamargoReprodução

Publicado 21/06/2024 15:56

Zeca Camargo não faz mais parte da Band. O apresentador, que dividia o comando do programa "Melhor da Noite" com Glenda Kozlowski, teve seu contrato encerrado e não renovado. A notícia pegou muitos fãs de surpresa, mas o comunicador fez questão de contar a novidade de forma pessoal em suas redes sociais, agradecendo pelo tempo na emissora.



Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, o famoso anunciou a saída para seus seguidores e expressou sua gratidão. "Eu acabo de saber que eu não sigo neste programa. E eu queria, de fato, primeiro agradecer toda a nossa equipe incrível do Melhor da Noite, que me inspirou pra caramba, a Bandeirantes, a generosidade da Bandeirantes o tempo todo, a Glenda, que é uma parceira maravilhosa, e a você, sobretudo, que me acompanhou esse tempo todo com toda essa alegria e renovação”, declarou, emocionado.



Ele aproveitou para falar sobre seus próximos passos e a importância de se reinventar. "Mas agora vamos para outro rumo, sempre reinventando, sempre com outras ideias e sempre acreditando que a criatividade está acima de tudo. Que a gente possa sempre dar a notícia correta, escrita de uma maneira correta e com a intenção correta para todo mundo se informar, se divertir e seguir inspirando outros. A gente se vê em outra empreitada, já estou tendo uma ideia aqui e eu conto para você antes de tudo”, anunciou.



Nos comentários da postagem, Glenda Kozlowski fez questão de deixar uma mensagem para o colega. "Zeca você foi uma grande e maravilhosa surpresa! Como eu aprendi ao seu lado!!! Um cara inquieto, atento, uma fábrica de pautas, boas ideias! As pessoas me param na rua e dizem o quanto gostam de você, o quanto você é divertido! Pra mim, só tenho gratidão no coração e a honra de poder dizer que criamos um programa do zero, ao lado dessa equipe espetacular do Melhor da Noite, e seguramos firmes o rojão! Obrigada pelo carinho! Beijo bem grandão! E sabe o que é melhor? Você é o Zeca Camargo! Uma história inteira do jornalismo brasileiro!", disparou a apresentadora, reforçando o carinho e respeito pela parceria.