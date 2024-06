Nattan - Reprodução Instagram

Publicado 21/06/2024 19:31 | Atualizado 21/06/2024 19:31

O cantor Nattan viveu um momento inesquecível em sua carreira na última quinta-feira, 20. Sua regravação da música "Cama e Mesa", originalmente de Roberto Carlos, estreou na novela "Família é Tudo", da Globo. A canção foi um dos destaques do episódio, e o artista não escondeu sua emoção ao compartilhar a conquista com seus fãs nas redes sociais.



Em seu Instagram, Nattan anunciou a estreia da faixa e convidou todos a ouvirem a nova versão. "Que honra regravar esse clássico do nosso REI Roberto Carlos pra trilha sonora de #FamíliaÉTudo, da Globo", escreveu o cantor. A postagem rapidamente recebeu milhares de curtidas e comentários de fãs parabenizando o artista.



Nos stories, o clima era de pura animação. Nattan compartilhou um vídeo gravado da tela da televisão, celebrando a novidade. "Alô, mãe, tô na Globo! Tô na novela! Aumenta! Que sonho, meu Deus, que sonho, gravar uma música do rei Roberto Carlos e ser trilha sonora da novela. Vocês têm noção, gente?", exclamou o cantor, visivelmente emocionado com a conquista.



Em outro momento, Nattan apareceu para conversar diretamente com os fãs, expressando toda sua alegria e gratidão. "Que felicidade, que honra que não cabe no coração. Não sei nem como expressar minha felicidade. Ter uma música na novela 'Família é Tudo', interpretar uma música do rei Roberto Carlos. Vocês têm noção da responsabilidade disso? Vocês têm noção de que o rei escutou eu cantando essa música, ele autorizou para que usássemos na novela?", disse o artista, ainda maravilhado com o apoio recebido.