Cariúcha é apresentadora do 'Fofocalizando', do SBT - Reprodução/Instagram

Publicado 21/06/2024 20:41 | Atualizado 21/06/2024 20:54

A apresentadora e cantora Alessandra Cariúcha enfrentou uma cirurgia de emergência nesta sexta-feira (21) para a retirada de 17 miomas de seu útero. Segundo a cirurgiã ginecológica Silvia Haick, que participou do procedimento, um dos tumores era maior que o próprio útero de Cariúcha.



De acordo com o jornalista Leo Dias, no programa Fofocalizando, do SBT, a médica responsável pela cirurgia, Silvia Haick, explicou que Cariúcha apresentava um inchaço anormal na barriga e sentia dores intensas. "Um dos miomas era maior do que o próprio útero dela", revelou a médica, destacando a gravidade da situação e a complexidade do procedimento realizado.

Atualmente, Cariúcha está internada no Hospital São Luiz, na zona oeste de São Paulo, em uma unidade semi-intensiva. O procedimento durou mais de seis horas, e a cantora está se recuperando bem. A principal preocupação da apresentadora era a preservação de seu útero, um desejo que a equipe médica conseguiu realizar.

A previsão é que Cariúcha receba alta em cerca de 7 a 10 dias, conforme informou a equipe médica. "Ela não queria parar de trabalhar, ela já estava em programação cirúrgica com o Dr. Fabrício… Infelizmente, nessa madrugada, ela teve muito sangramento e achamos melhor fazer a cirurgia hoje. Mas realmente ela sentia muitas dores, ela tinha uma barriguinha maior, mas porque o útero dela estava maior, mas agora foi resolvido", detalhou a doutora.



Vale destacar que miomas são um problema comum entre mulheres em idade fértil, afetando cerca de 80% delas no Brasil, conforme dados da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo). Embora a maioria não apresente sintomas, sinais incluem aumento do fluxo menstrual, dor pélvica e inchaço abdominal, que podem requerer intervenções médicas significativas.