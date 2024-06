Irmã de Davi manda suposta indireta a Isabelle e Matteus: 'Vai surtar!' - Foto: Reprodução

Publicado 21/06/2024 21:20

Na última quinta-feira (20), a influencer Raquel Brito, irmã do vencedor do BBB 24, Davi Brito, causou alvoroço nas redes sociais. Tudo começou quando Davi publicou uma foto com Isabelle, onde os dois apareciam em uma chamada de vídeo. Na legenda, o ex-motorista não economizou nas palavras: "Amo você", declarou ele, derretendo os corações dos fãs.

A postagem rapidamente viralizou e gerou comentários de todos os tipos. Um internauta não perdeu tempo em brincar com a situação: "Call com Cunhã e Curumim. Agora as Mabelles piram de vez". Raquel Brito entrou na conversa e respondeu: "Vai surtar quando ela vir para a Bahia, conhecer algum ponto turístico". A jovem, que possui cerca de 2 mil seguidores no X, causou com o comentário.

Apesar da polêmica, Isabelle e Matteus continuam conquistando fãs. O casal, que se aproximou na reta final do reality show, viu sua popularidade disparar, ganhando milhões de novos seguidores. Em entrevista ao PodDelas, Isabelle não poupou elogios ao companheiro: "Ele é exatamente como vocês viam no BBB: uma pessoa que se doa muito, cavalheiro".

A ex-sister ainda compartilhou um pouco do dia a dia do casal e do carinho que recebem dos fãs. "Ele é amado! Por onde eu vou: 'Cadê o alegrete? Cadê o Matteus?'. Às vezes a gente fica deitado um do lado do outro vendo os edits de Mabelle", revelou Isabelle. Antes de finalizar, ela mencionou que mantém contato com outros ex-BBBs: "Davi… e com a Bia também. São amizades que posso falar que são duradouras".