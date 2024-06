Beatriz Reis apresentando o TVZ, do Multishow - Reprodução / Instagram

Beatriz Reis apresentando o TVZ, do MultishowReprodução / Instagram

Publicado 22/06/2024 10:39 | Atualizado 22/06/2024 10:45

Beatriz e Gil do Vigor protagonizaram uma noite hilária no Rio de Janeiro, compartilhando momentos divertidos com seus seguidores. Tudo começou quando a ex-BBB 24 publicou uma foto segurando a mão de um homem, sugerindo um novo romance. No entanto, a expectativa dos fãs foi quebrada rapidamente quando ela revelou que estava acompanhada pelo amigo.

"Meu namorado", brincou ela, mostrando Gil dentro de um carro. A pegadinha de Beatriz ainda enganou alguns amigos próximos, como Isabelle Nogueira. Em um áudio enviado para Bia, Isabelle, namorada de Matteus, questionou: "Está namorando, cunhã? Que foto é aquela que tu postou?". A resposta de Bia foi pura risada, deixando claro que tudo não passava de uma brincadeira para descontrair.



Durante o jantar, os dois se divertiram com o cardápio sofisticado e deram muitas risadas ao descobrirem que compartilham o mesmo problema dentário. Em meio às gargalhadas, Bia perguntou: "Você também não tem um dente aqui atrás?", ao que Gil respondeu negativamente, rindo tanto que mal conseguia falar. "Gil, como que morde a carne?", continuou Bia, aumentando a diversão na mesa.



A noite foi marcada por risos e brincadeiras, mostrando a química e amizade entre os ex-participantes do reality. Beatriz e Gil do Vigor não só enganaram seus seguidores com a pegadinha de namoro, mas também revelaram um lado mais humano e divertido ao compartilhar suas pequenas imperfeições, provando que a vida pós-BBB pode ser cheia de momentos leves e descontraídos.