A cantora Elba Ramalho - Reprodução

A cantora Elba RamalhoReprodução

Publicado 22/06/2024 11:59

A cantora Elba Ramalho foi colocada contra a parede durante uma entrevista e voltou a criticar a escolha de artistas que não performam forró para o São João. Um repórter perguntou o que a artista pensa da “mudança” na festa tradicional e a famosa não teve papas na língua. Inclusive, ao desaprovar o feito, ela usou o DJ Alok como exemplo.

Inicialmente com medo de expor a sua opinião, a artista ponderou: “Cara, tudo que eu falo é polêmico, então eu prefiro não julgar, porque eu acho que no céu nenhuma estrela atropela a outra” começou ela, tentando não ofender seus colegas de profissão.

No entanto, ela explicou que não concorda com ritmos diversificados na festa de São João. “O Sul está totalmente seduzido pela nossa música, que é verdade, você precisa ir para São Paulo para assistir arrasta-pé, Bicho de Pé, Fala Massa. As bandas de Forró, os trios, nordestinos que moram e ganham muito dinheiro em São Paulo”, revelou.

Assim, a famosa acredita que o patrimônio cultural de sua região vem se perdendo. “Você vai ver aquela galera jovem dançando Forró e lá no Nordeste isso acabou. Então assim […] todos amam o forró pé de serra e aqui a gente botando Alok, que eu amo, mas eu acho que cada macaco no seu galho”, explicou.

Por fim, a famosa foi categórica: “Assume logo o que não é São João, é festival”, pediu a artista. “Eu acho que cabe todo mundo, porém parabéns para o pessoal por estar primando os artistas [tradicionais da festa] que merecem estar no palco. Trabalham o ano todo, tadinhos, o forró já é escasso”, concluiu.

Nas redes sociais, a fala da cantora repercutiu entre os internautas. “Acho que todos nós nordestinos vamos concordar com ela. Independente do quanto outros gêneros e artistas sejam bons, nada melhor que uma festa de São João tradicional”, refletiu uma fã. “Não faz sentido Alok nessa festa mesmo. Não é um festival é uma festa típica tradicional”, concordou mais uma.