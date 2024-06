Anitta - Reprodução/Instagram

Publicado 22/06/2024 14:02

Bianca Andrade lançou um novo quadro em suas redes sociais, intitulado "Corre da Make". A ideia é entrevistar uma personalidade enquanto a maquia, trazendo um clima descontraído. A estreia para estrear a atração foi ninguém menos que Anitta, que aproveitou o momento para refletir sobre sua carreira e suas prioridades atuais.



Durante a conversa, Anitta foi sincera sobre suas ambições e mudanças de perspectiva. "O trabalho engradece o homem. Teve um momento na minha vida onde eu só trabalhei. Acho que tem que ter um equilíbrio, sabe? Antes eu queria ser a melhor, a maior. Hoje em dia eu não quero ser a maior nem a melhor, eu quero ser feliz", confessou a cantora.



A "Poderosa" também mencionou o que a fez mudar sua postura em relação ao sucesso. "Eu não tô mais disposta a fazer as coisas que necessitam ser feitas para estar no topo. Estar no topo implica e exige várias coisas de mim que eu não estou mais disposta a fazer", revelou, demonstrando um novo olhar sobre sua vida e carreira.



"Para ser a artista mais falada, eu tenho que ficar mostrando 24 horas o meu dia no Instagram. Então eu não vou ser a mais falada, porque eu não quero mais mostrar 24 horas do meu dia no meu Instagram", ponderou. Atualmente, a cantora está em turnê com o projeto internacional "Funk Experience" e seu maior desejo é deixar um legado positivo para o mundo, mesmo que de maneira mais limitada.