Crítico detona música de Juliette e causa polêmica: 'Esterco musical'Foto: Reprodução

Publicado 22/06/2024 12:40 | Atualizado 22/06/2024 12:42

O crítico musical Regis Tadeu gerou controvérsia nesta sexta-feira (21) ao criticar duramente a nova música de Juliette, 'Vem Galopar'. A faixa, que originalmente seria lançada por Anitta, tem recebido críticas por sua letra, considerada 'desconexa' por alguns internautas. Em um vídeo publicado em seu canal do YouTube, Regis não economizou nas ofensas, chamando a adaptação de 'Pagode Russo' de "esterco musical".

"Perdi alguns minutos da minha vida ouvindo mais uma das porcarias gravadas por essa mulher sem talento e fiquei chocado com tamanha porcaria", declarou, referindo-se à campeã do Big Brother Brasil 21. Ele ainda criticou os fãs da cantora: "Pior ainda é ver pessoas que consomem esse tipo de conteúdo, um verdadeiro esterco musical!".

Regis também comparou negativamente a versão de Juliette com a original. "O que mais me choca é que essa música é uma versão criminosa da música 'Pagode Russo' do nosso lendário e saudoso Luiz Gonzaga, que nessas horas deve estar se revirando no caixão para não chutar todos os envolvidos nessa produção pavorosa", disparou.

Nas redes sociais, a resposta dos fãs de Juliette foi imediata. "Imagina ter mais de 60 anos e ficar metendo o p*u em artista por pura implicância, idiota", criticou um usuário. "Tenho pavor desses caras elitistas que se acham melhor que todo mundo. Juliette diva!", declarou outro. Apesar das críticas, a música continua ganhando popularidade, com vídeos de pessoas dançando ao som de 'Vem Galopar' até em Paris.