Publicado 23/06/2024 17:21

Não é novidade para ninguém que desde sua formação em 2002, os ânimos entre as integrantes do grupo Rouge, não é dos melhores. Afinal, a fórmula do reality musical exibido pelo SBT, juntou cinco meninas de realidades diferentes e que nunca se viram na vida para formar uma das maiores girl group do Brasil. Sendo assim, não é se espantar a existência de conflitos pessoais entre elas.

Passados 22 anos, parece que nada mudou com a extinta banda, e na madrugada desde domingo, a atriz e cantora Karin Hils, expôs em suas redes sociais o print de um grupo no WhatsApp intitulado “As Rouge Tudo”, nele é possível ver que horas antes uma das ex-integrantes, a ex-BBB 23 Aline Wirley havia saído do bate-papo, indicando assim um desentendimento entre ela e as ex-Rouge Li Martins, Fantine Tho e Lu Andrade.

“Rouge… Quando você pensa que ele já foi, ele volta, segue pulsando em movimentos às vezes subterrâneos e de paz. Quando eu falo, ainda tem gente que não bota fé. O bagulho aqui é louco. É um vexame, gente”, escreveu Karin na legenda de um dos registros de tela.

Após o desabafo, a famosa que esta no ar em 'A infância de Romeu e Julieta' do SBT, seguiu postando indiretas, sem citar nomes e nem detalhes da suposta briga, Karin iniciou. “Burrice mesmo é vacilar com quem sempre esteve à disposição em te ajudar em tudo”, disse.

Motivada talvez pelo ritmo Ragatanga, a interprete disparou. “O maior erro da gente é se acostumar com a maneira errada que algumas pessoas nos tratam e ficar se convencendo que esse é o ‘jeito’ delas” e “Guarda a minha língua, Senhor, porque não sei falar sem humilhar”.

Finalizando a madrugada de desabafo, Karin deu a entender que não estava preocupada com o episódio. “Por motivos pessoais, vou continuar ficando mais linda, mais inteligente e mais comprometida com a minha paz interior”, concluiu.