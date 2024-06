Bia Miranda mostra rostinho do filho pela primeira vez - Reprodução / Instagram

Publicado 23/06/2024 15:12

Poucos dias após dar à luz ao seu primeiro filho, Kaleb, Bia Miranda se envolveu em uma treta daquelas na web, tudo começou após suas seguidoras tecerem comentários acerca da aparência de seu herdeiro. O menino é fruto da relação com o DJ Buarque, nasceu no dia 5 de junho.



Ao mostrar pela primeira vez o rostinho da criança, Bia brincou: "Pra quem queria ver o rostinho do Kaleb: pari meu marido (risos)".



A postagem já alcançou mais de 1 milhão de curtidas e 41 mil comentários, tamanha audiência rendeu ao menino muitos elogios, mas também vários comentários maldosos, chamando o de “cara de velho”. "Coitada criança, já nasceu com 70 anos", escreveu uma pessoa. "Um verdadeiro aposentado, um velhinho lindo", falou outra. "Achei que seria lindo, pra fazer o suspense que fez", disse um terceiro. "Demorou tantos dias para mostrar isso? Misericórdia", e "89 anos e calvo kkkk já se aposentou", foram algumas das opiniões dadas na publicação.



Sem papas na língua, Bia tratou logo de rebater as críticas de seus seguidores. "Meu filho é um velho neném rico. E as monas falando que meu filho parece um velho, pelo menos é um velho rico. E esses velhos que vocês pegam aí, que não dão nenhuma bala pra vocês. Acham que vão ganhar alguma coisa sentando pra velho? Não ganha nada. Ganha pão e água", falou.