Patrícia Abravanel pede perdão a Eliana: ?Não precisa ir ao ar?Foto: Reprodução

Publicado 23/06/2024 22:11

Na noite desde domingo (23), foi ar a homenagem feita para Eliana no “Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel”, nele a apresentadora, que está de malas prontas para a Globo, foi pega de surpresa pela filha do dono do baú com um pedido de “perdão” em nome de toda emissora.



Eliana contava emocionada como foi sua volta para o SBT há 15 anos. A apresentadora relembrou um gesto de Silvio Santos que motivou seu regresso a emissora paulista, o veterano havia lembrado de uma caixa de chocolates dada por ela quando se despediu do SBT pela primeira vez e assinou com a Record.



"A hora que seu pai me disse isso tocou meu coração, porque às vezes, muitas vezes... A gente que é artista, não é sobre o dinheiro, não é o espaço, é a consideração e o respeito. . Naquela frase ele demonstrou um carinho, um respeito e uma memória emocional que tocou meu coração", relembrou Eliana.



Em seguida, Patrícia Abravanel surpreendeu a todos com pedido de desculpas a Eliana Michaelichen em nome da emissora de seu pai.



“Eu não sei o que aconteceu aqui dentro do SBT, se alguém falou alguma coisa, te disse alguma coisa que fez você se sentir desrespeitada. Mas eu em nome do SBT, em nome da família Abravanel, quero te pedir perdão. Iniciou Patrícia, que emendou segurando na mão da colega. Que você vá para esse novo ciclo sabendo que é a amada por todos aqui. Não existe SBT sem Eliana, as portas vão estar sempre abertas aqui.”, afirmou a filha de Silvio Santos, destacando que esse trecho não precisava ir ao ar.



Apesar da declaração, nenhuma das duas explicou o que ocorreu nos bastidores.