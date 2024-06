Maya Massafera - Reprodução / Instagram

Maya Massafera Reprodução / Instagram

Publicado 24/06/2024 09:27 | Atualizado 24/06/2024 10:04

Maya Massafera está no centro de mais uma polêmica nas redes sociais. A famosa, já envolvida em controvérsias sobre sua voz após uma cirurgia de feminilização e sua magreza excessiva, voltou a ser assunto ao exibir seus recebidos em um vídeo. Uma atitude inusitada da jovem ao mostrar os presentes chamou a atenção e gerou discussões acaloradas entre seus seguidores.



No vídeo, Maya Massafera apresenta vários itens que recebeu de marcas, mas o que realmente surpreendeu os internautas foi seu comportamento. A influenciadora exibia cada presente para a câmera, fazia gestos de coração e mandava beijinhos, apenas para, em seguida, jogá-los no chão. A cena rapidamente se espalhou pelas redes, virando meme e alimentando críticas sobre sua maneira de tratar os fãs.



No entanto, um detalhe não passou despercebido pelos seguidores mais atentos. Enquanto a maioria dos itens foi parar no chão, um em especial teve um destino diferente: “A bolsa da Chanel ela colocou na cama né, deem mais seus besta (risos)”, comentou uma seguidora. “Não é hater, mas eu assisti o vídeo e não achei carinhoso da parte dela como ela jogava os presentes no chão”, refletiu outra.



A nova controvérsia apenas contribuiu para as discussões em torno de Maya Massafera, que continua a dividir opiniões na web. "Tudo que eu vejo dessa pessoa é contra a minha vontade", revelou uma internauta. "Queria sabe quando é o chá revelação da voz", brincou outra. "Qual o nicho que ela quer se introduzir? Futilidade? Porque só posta looks, maquiagens e beijinhos, fico passado com os excessos", ponderou mais um.