José de Abreu tem conta do X desativada após postar foto de Murilo RosaReprodução/Instagram

Publicado 24/06/2024 09:00

Nas redes sociais, o José de Abreu contou que o Murilo Rosa está movendo um processo contra ele por injúria, calúnia e difamação. Vale destacar que, recentemente, o veterano revelou que moveria uma ação contra o ator e a ex-colega de elenco Maria Zilda.

“O Murilo Rosa me chama de rato que deve se preocupar com seu hálito e me processa por injúria, calúnia e difamação. Eu aviso ou vocês?”, escreveu o ator em sua conta no X, antigo Twitter.

Há menos de uma semana atrás, foi a vez de José de Abreu comunicar sobre sua ação. "Entrarei nos próximos dias com processo contra Murilo Rosa e Maria Zilda por explorarem e ridiculizarem indevidamente um falso problema médico. Apresentarei testemunhos de atrizes com as quais já contracenei de maneira íntima e relatórios médicos que comprovarão que não sofro de halitose”, iniciou.

Ele garantiu que possuia uma equipe preparada para o processo: “Estamos, com advogados, estudando danos psicológicos, financeiros e morais em cerca um milhão de reais para cada um. Que a Justiça decida", afirmou.

Para quem não sabe, tudo começou após viralizar, em maio, o trecho de uma live em que Murilo Rosa e Maria Zilda chamavam Abreu de "bafudo". Aliás, o artista informou que pretende pedir uma indenização de R$ 1 milhão de cada um.