Fátima Bernardes fala sobre preconceito em relação à diferença de idade com Túlio GardêlhaReprodução / Instagram

Publicado 24/06/2024 19:45 | Atualizado 24/06/2024 19:45

Nesta segunda-feira (24), Fátima Bernardes, de 61 anos, encantou seus seguidores ao postar um vídeo testando uma maquiagem que pretende usar em Paris, França. De cara lavada, a apresentadora mostrou cada etapa do preparo da pele antes de começar a aplicar os produtos. "Praticando pra fazer bonito em Paris", declarou a jornalista ao compartilhar o vídeo.

Fátima optou por uma maquiagem básica, destacando apenas os olhos com máscara de cílios e rímel. A intenção da artista é estar preparada para participar da glamorosa Semana de Alta-Costura de Paris, evento que promete reunir mais de 500 celebridades. A naturalidade da apresentadora e sua abordagem prática foram bem recebidas pelos fãs, que elogiaram sua autenticidade.

O evento de moda, que destaca as tendências da próxima temporada, já conta com presenças ilustres como Anitta e Gkay, que acompanharam o primeiro dia dos desfiles. Kylie Jenner, Doja Cat, Jennifer Lopez e Serena Williams também marcaram presença, assistindo às apresentações de grifes renomadas como Schiaparelli, Thom Browne e Christian Dior. A presença de Fátima Bernardes promete adicionar ainda mais brilho ao evento.

Outros nomes de peso que devem passar pela capital francesa durante a semana incluem Katy Perry, Jared Leto, Sabrina Carpenter e Bad Bunny. Com um lineup de estrelas tão impressionante, a Semana de Alta-Costura de Paris se consolida como um dos eventos mais aguardados do mundo da moda, onde a elegância e o glamour se encontram em cada esquina. Fátima Bernardes, com sua maquiagem prática e charmosa, certamente se destacará entre os convidados.