José de Abreu e Maria Zilda - TV Globo / Divulgação

Publicado 24/06/2024 16:00 | Atualizado 24/06/2024 16:12

No último sábado (22), Maria Zilda, de 72 anos, esbanjou simpatia no "Baile Alto Rio - Viva São João", no Rio de Janeiro. A atriz, que recentemente se envolveu em uma polêmica com o ator José de Abreu, de 78 anos, após um comentário controverso sobre José de Abreu em uma live, demonstrou estar de bom humor. Inclusive, já possui propostas comerciais com base na controvérsia.

"Por recomendação dos meus advogados, não posso comentar nada [sobre a polêmica]. Apenas conto que fui procurada por duas empresas de enxaguante bucal para fazer comercial. Achei divertido e estamos negociando", revelou a atriz ela ao chegar no local do evento.



Vale destacar que José de Abreu revelou estar sendo processado por Murilo Rosa, apresentador da live em que Maria Zilda reclamou de seu hálito. “O Murilo Rosa me chama de rato que deve se preocupar com seu hálito e me processa por injúria, calúnia e difamação. Eu aviso ou vocês?”, escreveu o ator em sua conta no X, antigo Twitter.

E não para por aí, há alguns dias o veterano comunicou sobre sua ação. "Entrarei nos próximos dias com processo contra Murilo Rosa e Maria Zilda por explorarem e ridiculizarem indevidamente um falso problema médico. Apresentarei testemunhos de atrizes com as quais já contracenei de maneira íntima e relatórios médicos que comprovarão que não sofro de halitose”, disparou.