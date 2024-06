Fernanda Paes Leme - Reprodução / Instagram

Publicado 24/06/2024 15:03 | Atualizado 24/06/2024 15:13

Fernanda Paes Leme abriu seu coração nas redes sociais nesta segunda-feira ao falar sobre sua jornada no puerpério, período desafiador após o parto. Mãe da pequena Pilar, de apenas dois meses, Fernanda compartilhou uma foto amorosa amamentando e escreveu: "Vivendo essa montanha-russa do puerpério e cada vez mais amando minha filha."



Recentemente, Fernanda e seu noivo Victor Sampaio celebraram os dois meses de vida de Pilar com uma festinha íntima e encantadora. O tema escolhido foi cogumelos, e a celebração foi registrada com carinho no Instagram da apresentadora.



No perfil, Fepa compartilhou os momentos especiais da festa em família, onde Pilar foi presenteada com dois bolos decorados com cogumelos, um feito pela avó e outro por uma confeiteira. A mesa estava adornada com cerâmicas e flores mosquitinho, enquanto todos na família vestiam branco para a ocasião.



"Teve o bolo que minha mãe fez, o bolo da @zimaconfeitaria muito lindo, as cerâmicas da @mercearia.maravilha que a Tia Rê emprestou, as florzinhas que minha vó trouxe, a coxinha que me falaram que tá em todas as festas da minha família há 30 anos, teve o sapato de cogumelo mais legal e uma gente que me ama cantando parabéns pra mim! Mó onda meu segundo mesversário. Criando minhas memórias com as memórias de todos ao meu redor", compartilhou Fernanda na legenda.