Lumena Aleluia - Reprodução/Instagram

Publicado 24/06/2024 12:31

Após Lumena Aleluia compartilhar um momento delicado de sua vida, um aborto espontâneo ocorrido em 2022, a ex-BBB voltou a falar sobre o assunto em uma entrevista com o jornalista Manoel Soares em seu canal no YouTube.

"Você relatou a perda de um bebê recentemente", começou Manoel. "Exato. Foi um processo que eu tive condições emocionais de publicizar dois anos depois", respondeu Lumena, explicando que precisou de um tempo para vivenciar seu luto junto ao seu corpo e à sua rede de apoio.



Lumena detalhou que o aborto foi espontâneo, causado por um descolamento. "Foi um choque, eu estava caminhando para os dois meses de gestação. Então já tinha tido uma rotina dos primeiros exames, cheguei a ouvir o coraçãozinho", revelou. A ex-BBB teve que passar por uma curetagem, um procedimento doloroso, mas contou com o apoio de sua mãe de santo e de mulheres próximas que a confortaram nesse período difícil.



A decisão de compartilhar essa experiência no último Dia das Mães deste ano veio como uma forma de finalizar esse capítulo em sua vida. "Eu não tive condições de publicizar de imediato, como muitas mulheres têm para finalizar logo esse capítulo. Mas eu demorei um certo tempo. E aí no Dia das Mães desse ano decidi [expor o aborto]", concluiu.