Adriane Galisteu revela treta com famoso e web aponta Lucas GuedezFoto: Reprodução

Publicado 24/06/2024 10:24 | Atualizado 24/06/2024 10:25

Adriane Galisteu surpreendeu os internautas ao revelar que quase entrou em um polêmica ao rebater uma pessoa famosa na internet. Durante sua participação no 'Venus Podcast', a apresentadora relatou o episódio e como foi aconselhada por seu marido, Alexandre Iódice, a evitar o confronto online.



Em entrevista com Cris Paiva e Yasmin Yassine, a loira contou que a situação ocorreu recentemente e, sem mencionar nomes, explicou: "Uma pessoa famosa, com mais seguidores do que eu, inclusive, resolveu falar mal de mim, do nada, solto. Quando é do nada e por acaso me pega com tempo, que vontade de brigar que eu tenho", disse, arrancando risos das anfitriãs do podcast.



Ela relembrou o momento em que estava prestes a responder: "Aí eu falei: 'eu vou, eu vou [gravar um vídeo]…'. Coloquei luz, filtro, respirei, e meu marido olhando a cena, me conhece já, deixou. E eu escrevendo textão, mostrei o vídeo para ele. Ele disse: 'está maravilhoso, agora guarda'", relembrou a apresentadora.



O marido da veterana teria destacado que a resposta seria um desgaste desnecessário, já que a briga seria esquecida no dia seguinte. Adriane Galisteu então seguiu o conselho e afirmou que, realmente, o assunto já era "passado" no dia seguinte.

Apesar de não ter citado nomes, alguns seguidores suspeitam que a história envolva o influenciador Lucas Guedez, que recentemente expressou sua decepção com a apresentadora durante o programa 'Sabadou', de Virginia Fonseca. "Enfim, Adriane Galisteu, me perdoa, mas eu acho que ela sabe o que ela falou pra mim, que me chateou muito, assim", revelou ele.