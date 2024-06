Boninho dá spoilers da próxima prova do Líder no 'BBB 24' - Reprodução

Publicado 24/06/2024 11:46

Boninho deu início às seletivas para o BBB 25 nesta segunda-feira (24). O diretor de 62 anos compartilhou um vídeo em seu Instagram ao lado dos colegas Rodrigo Dourado e Angélica Campos, mostrando o trio embarcando para Curitiba para dar início às entrevistas. Na legenda, Boninho prometeu novidades emocionantes para a próxima edição do reality show.



Uma das grandes mudanças já anunciadas é a possibilidade de inscrição em dupla. Agora, Boninho sugere que a nova temporada possa incluir a dinâmica 'Freeze', que tem viralizado nas versões internacionais do programa. Nessa atividade, os confinados precisam ficar "congelados" ao comando da produção, sem se mover, enquanto são submetidos a apelos emocionais.

Em um desafio recente, uma participante teve que ficar imóvel enquanto seu cachorro entrava na casa, sob pena de ser eliminada se não conseguisse. Houve também um caso na Colômbia, em que uma atriz ouviu o marido criticá-la e terminar o relacionamento após suposta traição no programa.



"Começando a caravana BBB por Curitiba! É só o começo do BBB 25, que já está cheio de surpresas para a nova temporada! Será que vai ter Big Brother Freeze?", escreveu Boninho. A sugestão despertou a curiosidade dos fãs e ex-participantes do reality. Nos comentários, Anny Ferreira, ex-BBB, falou sobre a nostalgia dos momentos de entrevista.