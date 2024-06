Kylie Jenner e Anitta - Foto: Reprodução

Kylie Jenner e AnittaFoto: Reprodução

Publicado 24/06/2024 18:40 | Atualizado 24/06/2024 19:23

A empresária e influenciadora Kylie Jenner se envolveu em uma polêmica ao aparentemente ignorar a cantora Anitta durante a Semana de Alta-Costura de Paris. A funkeira esteve presente no desfile da grife Schiaparelli, ocupando um lugar de destaque ao lado de Kylie e da atriz Selma Blair. No entanto, ao tentar cumprimentar Kylie com um "tchauzinho", Anitta teria sido ignorada, gerando um desconforto visível.



O vídeo do momento mostra Anitta ao lado de Selma Blair, enquanto esta conversava com Kylie Jenner de costas para a brasileira. A situação não passou despercebida pelos internautas, que não perdoaram e fizeram piada com o ocorrido. "Ela tentando a todo custo se comunicar com a Kylie", comentou um usuário. Outro internauta brincou: "A pobre da Anitta querendo atenção como sempre e elas nem 'tchum'."

A repercussão na web foi imediata e Anitta acabou virando motivo de piada entre os usuários. A cena reacendeu discussões sobre a busca por atenção e reconhecimento internacional da cantora brasileira. Apesar da situação embaraçosa, é importante lembrar que cantora foi convidada para uma festa do clã Kardashian em 2022, embora não tenha comparecido devido a um compromisso no Brasil.



Na época, Anitta explicou que tinha um evento de carnaval agendado com Carla Perez e Xanddy, e que não poderia faltar. "Eles me pediram essa participação há algum tempo e eu dei um jeitinho de estar. Eu recebi o convite delas poucos dias atrás e expliquei a situação que foi super compreendida", explicou.