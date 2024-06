Whindersson Nunes - Reprodução

Whindersson Nunes Reprodução

Publicado 24/06/2024 18:57 | Atualizado 24/06/2024 18:57

Nesta segunda-feira (24), Whindersson Nunes pegou seus seguidores de surpresa ao revelar uma situação desconfortável envolvendo uma troca de mensagens com uma affair. O humorista contou que aceitou sair com uma garota, mas ela acabou publicando prints da conversa nas redes sociais, algo que o deixou bastante incomodado.

"Eu aceitei tomar café com uma menina e ela fez um TikTok, valha", desabafou o comediante no X, antigo Twitter. Os prints que circulam pela internet mostram a mulher se gabando do contato com Whindersson. "Eu no meu dia mais fraco chamando o Whind pra tomar café", escreveu ela na postagem. Na conversa, o humorista aceitou o convite e perguntou onde seria o encontro, mencionando que estava no Rio de Janeiro.

Em um trecho da conversa, a garota elogia o humorista: "Você sempre será o meu artista completo", acompanhada de um emoji de coração. Ela também compartilhou um print mostrando mais quatro mensagens do influenciador. A exposição das mensagens pessoais causou surpresa e comentários diversos nas redes sociais.



Na publicação do youtuber, fãs reagiram ao ocorrido nos comentários. "E você fez dancinha?", brincou um seguidor. Outro comentou: "Ela escreveu: 'O dia que o Whindersson Nunes aceitou tomar café da manhã comigo'". Contudo, houve quem defendesse a garota. "Eu vi o vídeo, Whind, mas não é qualquer famoso que aceita tomar um cafezinho, né. Você tem que entender".