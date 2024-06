Denilson lamenta perda de sobrinha de 9 anos na web: 'Sem entender' - Foto: Reprodução

Denilson lamenta perda de sobrinha de 9 anos na web: 'Sem entender'Foto: Reprodução

Publicado 24/06/2024 11:09

Denilson emocionou seus seguidores ao compartilhar a triste notícia da perda de sua sobrinha, Lorena, de apenas nove anos. No último domingo (23), sem revelar a causa da morte, o apresentador e ex-jogador prestou uma homenagem tocante à menina e enviou uma mensagem de conforto para a mãe dela.



Em seu Instagram, Denilson publicou um álbum de fotos e vídeos em preto e branco, mostrando momentos felizes ao lado da sobrinha e da família. "Mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender", iniciou ele na legenda, com um desabafo sincero sobre a tragédia.



Denilson se despediu carinhosamente de Lorena: “Titio te ama e vou sentir saudades da 'bençaaa titiooo'. Deus sabe de todas as coisas e sei que você está no paraíso e em Paz”. A mensagem foi acompanhada por diversos emojis de coração e lágrimas.



O apresentador também pediu forças para sua família enfrentar esse momento difícil. "Que o Senhor nos dê força para seguir. Minha irmã, eu te amo muito e estarei como sempre ao seu lado", declarou Denilson, prestando condolências à sua Débora de Oliveira e seu marido, Rodrigo Godoy, que preferiram não se manifestar publicamente até o momento.



Várias celebridades expressaram seu apoio nos comentários. "Perder alguém tão especial é uma dor imensurável. Que a lembrança do amor compartilhado possa trazer algum conforto e serenidade neste momento de luto", desejou Alexandre Pires. Michel Teló também deixou sua mensagem: “Força companheiro. Deus cuide do coração de vocês”.



O velório de Lorena deve ocorrer nesta segunda-feira (24), em São Paulo. Em função do luto, Denilson se ausentará do comando do programa ‘Jogo Aberto’, exibido pela Band, conforme informou sua assessoria. Não há previsão de retorno para o apresentador.