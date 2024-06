Ex-cunhada de Wesley Safadão expõe família do cantor: 'Crueldade' - Foto: Reprodução

Ex-cunhada de Wesley Safadão expõe família do cantor: 'Crueldade'Foto: Reprodução

Publicado 24/06/2024 13:10

Karlyanne Frota, ex-esposa de Edim da Bill, irmão de Wesley Safadão, fez uma série de postagens polêmicas nas redes sociais, revelando detalhes chocantes sobre a família do cantor. Em seu desabafo, ela contou sobre o relacionamento conturbado que teve com Edinho, como é conhecido o irmão do artista.

"Durante meu casamento, enfrentei diversas traições e situações constrangedoras, incluindo episódios que se tornaram públicos e que viraram escândalos nacionais", iniciou. Em 2015, Edinho teve a orelha decepada após ser visto com uma mulher casada em um motel em Fortaleza, Ceará. O incidente aconteceu quando um homem invadiu o local, derrubando o portão com um carro.

A morena revelou que, apesar de ter terminado o relacionamento em 2020, muitas questões sobre a separação de bens ainda não foram resolvidas. A ex-cunhada de Safadão também acusou Dona Bill, sua ex-sogra, de ameaçá-la.

"Mesmo com provas da nossa união estável, tenho sido alvo de intimidações e ameaças, principalmente da minha ex sogra, onde dito que se eu tocar no percentual do artista, como é de direito do meu ex-casamento, minha vida se tornará um inferno, e eu me verei com ela", afirmou.

"A própria família rindo de mim, vocês conseguem entender essa crueldade?" questionou ela aos seguidores, mostrando print de uma mensagem de Lucia Ana de Oliveira, debochando de uma entrevista recente da morena.

Entre os comentários, diversos internautas lembraram que Karlyanne não ficou ao lado de Mileide Mihaile, ex-esposa de Wesley Safadão, durante a primeira grande polêmica da família. "Em outra época ela estava com a família atacando Mileide né, agora está provando do mesmo veneno", apontou uma seguidora. "E pra quem não sabe ela agora namora o DJ ivis", revelou outra.