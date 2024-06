Flávia Alessandra usa look inspirado em Madonna - Reprodução / Instagram

25/06/2024

Flávia Alessandra começou o dia compartilhando um desabafo sincero sobre sua experiência com a menopausa. Aos 50 anos, a atriz revelou que está enfrentando insônia pela primeira vez na vida, um dos sintomas da transição hormonal. "Depois de madura, eu dei para ter insônia, olha isso. Nunca tive, minha mãe sempre teve", revelou a atriz.



A famosa explicou que, ao longo dos últimos tempos, tem se dedicado a entender melhor esse período de mudanças em seu corpo. "Fiz 50 anos e venho consultando médicos, entendendo, pesquisando sobre a menopausa. Eu sempre soube sobre o calorão. Agora, insônia, realmente eu não sabia. Vocês sabiam que um dos sintomas da menopausa pode ser insônia?", questionou.



A artista também destacou a falta de informação sobre a menopausa e seus diversos sintomas. "É tão louco, né? Eu nunca tinha ouvido falar, e a gente fala tão pouco sobre isso. Tantas mulheres estão na casa dos 50 e vão passar muitas outras décadas, então a gente precisa falar", afirmou, enfatizando a importância da conversa aberta sobre o assunto.



Ao finalizar seu desabafo, Flávia Alessandra ressaltou a necessidade de compartilhar experiências. "Vamos ver como faremos, mas é algo que eu queria muito poder trocar com as mulheres. Eu tenho lido tanto sobre, isso mexe tanto com a nossa parte neurológica. É muito mais profundo do que a gente imagina. É impressionante como é o nosso corpo humano e como ele pode ser belo. Muito curioso", concluiu.