Maycon, ex-BBB 24, revela decepção com MC Binn após o reality showFoto: Reprodução

Publicado 25/06/2024 09:46

Maycon, conhecido por sua breve passagem no BBB 24, abriu o coração sobre sua experiência pós-confinamento. O primeiro eliminado do reality show compartilhou sua decepção com MC Binn, revelando que se sentiu excluído pelo cantor após o fim do programa. Segundo ele, o famoso teria se afastado dele na "vida real", o que foi um golpe duro para o ex-participante.



Em uma reveladora entrevista ao programa 'Selfie Service' de Lucas Selfie, o ex-brother desabafou: "Eu acreditava muito no Binn, gostava muito. Minha maior decepção foi o Binn depois do programa", revelou. "Eu sofri pra caramba com a exclusão do Binn aqui fora", lamentou, destacando que não entendeu o motivo do afastamento.



Apesar da mágoa, Maycon mostrou-se aberto a uma possível reconciliação, mas admitiu não ter tido oportunidade para conversar com Binn sobre o assunto. Enquanto Amanda Ramalho, também presente na entrevista, ponderou que afastamentos são comuns após o término de trabalhos em equipe, Maycon destacou que sua situação com ex-colegas de confinamento era distinta.



"É diferente de a gente estar no mesmo ambiente", respondeu o "Tio da Merenda", explicando a complexidade das relações pós-reality show. "O programa acabou e fingem que nem se conhecem?", indagou Lucas Selfie. "Exatamente isso que aconteceu", confirmou Maycon. Após a entrevista viralizar, MC Binn se manifestou questionando o desabafo: "Oshi kkkkk What?".

Oshi kkkkk What ? https://t.co/rcr3tZl2Bq — MC BINN (@mcbinladen) June 24, 2024