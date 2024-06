Fernanda Bande e Pitel apresentam "Na Cama com Pitanda" - Divulgação

Publicado 25/06/2024 09:21

Os fãs de Pitel e Fernanda, que se tornaram amigas durante o BBB 24 e atualmente apresentam juntas o programa "Na Cama com Pitanda", podem respirar aliviados. Recentemente, surgiram boatos de um suposto afastamento entre as duas, mas a alagoana desmentiu os rumores com uma tocante homenagem de aniversário a ex-sister na manhã desta terça-feira (25).

"Vivi o inimaginável com você e que prazer ter dividido tanta intensidade ao seu lado", iniciou Pitel, emocionando os seguidores. "Assim como seu ídolo Frejat, te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo, que quando ficar triste seja apenas por um dia e não o ano inteiro, que você continue a sorrir, que você tenha sempre a quem amar e sempre exista amor para recomeçar", declarou.



Para finalizar a homenagem, a assistente social desejou felicidade e leveza para a amiga. "Que os dias sejam cada vez mais felizes, que a vida seja gentil e os momentos leves, quero te desejar cuidado, carinho e acolhimento aonde quer que você vá. Que a gente continue se encontrando e reencontrando nessas e em outras vidas. Feliz aniversário", encerrou.

Para quem não sabe, as especulações de fim da amizade começaram a circular após vídeos dos bastidores do programa mostrarem um suposto climão entre as duas. Inclusive, alguns internautas apontaram que Fernanda nunca foi amiga de Pitel na realidade. Porém, as ex-sisters seguem tentando mostrar que sua amizade continua fora do reality show.

Ex-BBB Pitel encerra boatos de briga e faz linda homenagem a Fernanda Foto: Reprodução