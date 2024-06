Neymar é 'tietado' por filho de Kim Kardashian em jogo da Seleção - Foto: Reprodução

Publicado 25/06/2024 12:35

Neymar Jr. provou mais uma vez seu carisma e influência, mesmo fora dos gramados. Afastado por conta de uma lesão, o jogador brasileiro não deixou de apoiar a Seleção durante o jogo contra a Costa Rica em Los Angeles. Presente no estádio, foi procurado por Saint, filho de Kim Kardashian e Kanye West, que não perdeu a chance de posar ao lado do ídolo.



Em uma foto compartilhada por Kim Kardashian em seus stories do Instagram, o pequeno aparece sorridente vestindo a camisa azul da Seleção Brasileira. Saint estava ao lado do craque e de outro garotinho segurando a camisa do Al-Hilal, clube atual de Neymar. A legenda da empresária refletiu a gratidão pelo momento: "Garotos de sorte. Obrigada, Neymar".



Após o jogo que terminou em empate, Neymar Jr. não hesitou em apoiar os vendedores locais, comprando duas camisas deles diretamente na esquina.

