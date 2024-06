Maria Clara Gueiros mora separada do marido: 'Precisa de espaço' - Foto: Cristina Granato

Maria Clara Gueiros mora separada do marido: 'Precisa de espaço'Foto: Cristina Granato

Publicado 25/06/2024 12:14

Maria Clara Gueiros e Edgar Duvivier são um exemplo de que amor e convivência nem sempre precisam ser sinônimos. Em uma entrevista franca para o podcast de Otaviano Costa, a atriz compartilhou os detalhes do relacionamento de 14 anos com o artista plástico, revelando a decisão singular de morar em casas separadas.

"A minha casa é o QG, é o ponto da noite. Do jantar, das séries. Mas o Edgar toca saxofone e faz escultura. E eu moro num prédio”, explicou Maria Clara sobre a dinâmica incomum do casal. Apesar da distância física, a intimidade do casal, aparentemente, não é afetada.

Segundo a atriz, eles mantêm a rotina de dormir juntos todas as noites, criando momentos de romance simples e genuínos. “O que eu digo é assim: a gente está junto no horário nobre e, no horário comercial, ele está na casa dele trabalhando”, revelou.

"Ele é muito romântico, sem ser um clichê do romântico. Compra um pãozinho e um queijinho no supermercado da esquina, a gente abre um vinho, bota uma música na Alexa e comemora, e brinda, sabe? É o máximo", declarou.



Além do amor entre os dois, Maria Clara destacou a relação com o enteado, Gregório Duvivier, fruto do casamento anterior de Edgar. "O Gregório é tão genial, é tão gentil e cavalheiro, muito bem educado pelo pai e pela mãe. Eu lembro que ele ligou pra mim um dia e falou: 'Clarinha, você terminou com o meu pai, mas eu não quero que a nossa amizade termine'”, recordou ela, em referência a uma breve separação.



Vale destacar que a famosa é mãe de João Jablonski e Bruno Jablonski, frutos do antigo casamento com o produtor e diretor Bernardo Jablonski, com quem foi casada de 1991 a 2004.