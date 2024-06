Tierry faz primeira aparição pública com a namorada, Mikaely Amorim - Leo Franco/ Agnews

Publicado 25/06/2024 13:12

Tierry, aos 34 anos, admitiu que sua relação com Mikaely Amorim, estudante de direito de 24 anos, chegou ao fim após viverem quase dois anos juntos. O casal, que estava unido desde abril do ano passado, decidiu seguir caminhos separados.



Segundo fontes da colunista Mariana Morais, do Corrio Braziliense, o término foi resultado das dificuldades impostas pela distância e pelos compromissos profissionais e acadêmicos. O cantor confirmou as informações: "Sim, a gente decidiu seguir como amigos, mas que o futuro a Deus pertence", declarou.



Em sua explicação sobre a separação, o famoso destacou a importância de se dedicarem aos próprios sonhos: "Realmente, a questão da distância foi fundamental e os compromissos de trabalho e estudos estavam aumentando esses espaços. Decidimos nos dar esse tempo para nos priorizar e concluir nossos objetivos individuais", explicou.



Apesar do fim do relacionamento, o artista enfatizou que a separação foi amigável e demonstrou carinho por Mikaely: "Ela só deixou coisa boa e é uma menina muito especial." Ele também deixou uma brecha para uma possível reconciliação no futuro.



Vale destacar que Tierry e Mikaely se conheceram através de investidas do cantor via direct do Instagram. Em entrevista anterior, Mikaely revelou: "Ele mandou várias mensagens no direct. Me chamou para jantar e foi inovando nas cantadas. Me chamou para ver um filme... Aceitei e foi assim que nos conhecemos", revelou.