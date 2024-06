Davi Brito e irmã Raquel Brito - Reprodução

Publicado 25/06/2024 12:52 | Atualizado 25/06/2024 12:54

Raquel Brito, irmã do ex-participante do BBB 24, Davi Brito, encontrou-se no centro de uma polêmica nas redes sociais após compartilhar momentos de lazer em uma praia. As fotos, que exibiam sua alegria durante um dia de folga, desencadearam uma série de críticas, acusando-a de se aproveitar com o dinheiro do irmão famoso.



Em resposta às especulações, Raquel usou seus stories no Instagram para dissipar qualquer mal-entendido. Sem rodeios, a influenciadora digital desafiou os críticos e ironizou as acusações: "Fiquem aí bestas achando que eu vivo às custas de Davi, eu que não pago meu pão, não", disse ela com suposta ironia.



Este não é o primeiro embate de Raquel online. Recentemente, ela enfrentou acusações de ter compartilhado links de golpes financeiros através de suas redes sociais. Ela esclareceu que sua conta foi hackeada pela terceira vez, refutando as acusações.



"Hoje conseguiram tirar minha paz. Me desestabilizar. Conseguiram tirar meus únicos momentos de paz. Parabéns para quem está pagando por isso", disparou ela, sobre os impactos dos ataques virtuais.