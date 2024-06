Tati Machado - Divulgação / TV Globo / Mauricio Fidalgo

Tati Machado

Publicado 25/06/2024 15:57

A apresentadora Tati Machado fez uma participação especial no Portugal Show, exibido na noite desta segunda-feira (24), no Multishow. Durante a entrevista, Tati, que foi recentemente anunciada como uma das próximas integrantes do Saia Justa, compartilhou histórias curiosas de sua época como repórter cobrindo o mundo dos famosos.

"Já fui maltratada horrores. Se eu começar a falar, ficamos aqui até não sei quando", relembrou a jornalista, arrancando risadas da plateia. "Já entrevistei uma famosa sentada num sofá que tinha dois lugares e ela falou: 'Não vou poder te deixar sentar, porque minha bolsa está aqui e estou procurando umas coisas' e não tirou para eu sentar. Fiz a entrevista ajoelhada no chão", recordou.



Mas nem todas as experiências de Tati foram completamente negativas, em tom de brincadeira, ela relembrou uma bastante peculiar. "Mas também já fiz uma entrevista com uma famosa fazendo o 'número 2', mas esse não me senti maltratada. Fez cocô linda", contou, imitando a entrevistada e provocando gargalhadas de Rafael Portugal e do público.



Para encerrar a noite, Rafael Portugal e Tati Machado, seguindo o tema do programa sobre festa de criança, animaram o público cantando e dançando uma música infantil em ritmo de funk. A energia contagiante do apresentador com a queridinhas da TV brasileira deu o que falar nas redes sociais.