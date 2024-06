Anitta - Reprodução / Instagram

Anitta Reprodução / Instagram

Publicado 25/06/2024 15:33 | Atualizado 25/06/2024 15:35

Anitta revelou em uma recente entrevista que está disposta a se submeter a um novo procedimento estético. A cantora mencionou que nunca gostou de uma veia específica em sua testa, que aparece quando está com as emoções à flor da pele.

"Minha testa é muito grande, não gosto dessa veia que salta quando sorrio, talvez mude essa merda. Já encontrei um médico que coloca isso para fora", contou a famosa no programa colombiano The Juanpis Live Show, da Argentina.



Apesar de já ter realizado outros procedimentos estéticos no passado, Anitta ressaltou que está satisfeita com o resto do seu corpo. No entanto, a veia na testa continua a incomodá-la. "Meu nariz já está bem, mas quando sorrio muito salta essa veia que eu não gosto. Quando eu sorrio, quando eu estou feliz, quando estou com ódio, quando estou com qualquer merda", brincou a cantora.

A artista desabafou sobre o incômodo constante que sente com a veia, que só desaparece quando ela está sem emoções. "É somente quando não estou sentindo nada, aí não vem. Mas, se qualquer emoção vier, vem esta merda e eu odeio", desabafou.



Anitta encerrou a entrevista com uma promessa ao apresentador: na próxima vez que ele a ver, a veia não estará mais lá. "Vou mudar isso, na próxima vez que me ver não vai estar aqui. Descobri o médico", afirmou.