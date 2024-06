Aline Wirley e Igor Rickli - Reprodução / Instagram

Publicado 25/06/2024 19:50

O ator Igor Rickli e a cantora Aline Wirley estão passando por um momento delicado financeiramente. Devido a dificuldades, o casal precisou interromper as obras de casa dos sonhos temporariamente. O famoso compartilhou detalhes sobre o caso nas redes sociais, preocupando seguidores.

“A gente vai ter que dar uma contida, uma reestruturada, e depois volta”, demonstrando transparência e resiliência diante dos desafios. Em um vídeo emocionante, Igor revelou os percalços enfrentados no processo: “Estava vindo muito quente, acabamos usando todas as nossas economias”, revelou.

Apesar dos contratempos, o ator mantém um espírito positivo. “É uma simbiose muito louca com a vida, como a gente é cocriador nesse lugar”, refletiu, mostrando uma visão otimista sobre o futuro da construção. Aline Wirley também se pronunciou, reforçando o apoio ao marido e compartilhando sua visão do lar.

Na legenda do post, o ator expressou um desejo especial para o lar: “Cheio de crianças e adolescentes sendo livres e felizes”. Aline completou com carinho: “Nossa casa vai ser linda, mas o que estamos construindo ao longo do caminho é ainda mais precioso”, afirmou. O casal há três anos planeja e economiza para realizar o sonho do lar ideal.