Davi desabafa nas redes sociaisReprodução/Instagram

Publicado 25/06/2024 16:52

O ex-BBB Davi Brito, vencedor da 24ª edição do Big Brother Brasil, emocionou seus fãs ao falar sobre seus planos para o futuro. Nas redes sociais, o ex-motorista de aplicativo comentou sobre seu sonho de cursar Medicina, reiterando que ainda pretende seguir essa carreira.

Em um vídeo nos Stories do Instagram, o ex-brother defendeu seus planos: "Para as pessoas que falaram que eu desisti da Medicina, a gente não desiste de um sonho", disparou. O ex-BBB então destacou a necessidade de estar preparado para a intensa dedicação que o curso exige.



Com uma bolsa de estudos integral em mãos, o ex-namorado de Mani Rego explicou que está preparando as "economias" para iniciar a faculdade. "Estou me estruturando primeiro financeiramente, porque Medicina não é brincadeira. É um curso que depende 100% da entrega da gente, estudando, se dedicando. É 100% mesmo", afirmou.



"Para o ano que vem eu já vou começar a tocar o pé, vou dar o pontapé inicial", declarou. "Se eu correr atrás, o sonho vem. Eu vou abraçar ele com todo carinho, todo amor. Estou correndo atrás para isso, vou me estruturar primeiro e depois tocar o barco na Medicina", acrescentou. Vale lembrar que o ex-BBB ganhou cerca de R$ 3,2 milhões em prêmios no reality show.