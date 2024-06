Joelma - Foto reprodução internet

Publicado 25/06/2024 18:27

Joelma está passando por momentos de desconforto na Bahia. Hospedada em Euclides da Cunha para um show no São João, a ex-vocalista da banda Calypso teve seu sossego interrompido por um paredão de som. A produção da artista, preocupada com seu descanso antes da apresentação, tomou medidas drásticas para garantir seu bem-estar.



Conforme informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a equipe de Joelma pediu para desligar o som do paredão, que tocava alto em frente ao hotel. O pedido foi atendido, e o som foi desligado às 20h, permitindo que a artista tivesse algumas horas de tranquilidade antes de subir ao palco.



Ainda segundo a jornalista, o paredão de som é uma atração diária na área, funcionando até às 22h. No entanto, com a exigência da famosa, que se apresentaria às 0h30, houve uma intervenção para garantir o silêncio mais cedo.



O São João de Euclides da Cunha, que começou na última sexta-feira (21) e vai até terça (25), está repleto de atrações musicais. Nomes como Léo Santana, Desejo de Menina, Kart Love e Maiara e Maraísa estão na programação. Joelma, uma das estrelas do evento, subirá ao palco com a energia renovada, pronta para animar o público.